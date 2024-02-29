AK Parti Milletvekili Gökçek’ten CHP’lilere sert eleştiri: FETÖ operasyonu sonrası ağladınız

TBMM Genel Kurulunda söz alam Osman Gökçek, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a sert eleştirilerde bulundu. Gökçek, Tanal'a FETÖ'ye yapılan operasyon sonrasında Samanyolu TV'nin kapısına gittiğini hatırlatarak, "FETÖ'ye operasyon yapıldıktan sonra Samanyolu TV'nin önünde zırlayan kişi sizsiniz Sayın Mahmut Tanal. Orada kapılarda hüngür hüngür ağlarken, insanlar size geldiklerinde onları savunan sizdiniz" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL KIZINA ÖDÜL ALDIRDI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yahyalar Koleji'nden kızına ödül aldırdığını dile getiren Gökçek, "Fethullah Gülen'in bir terörist olduğu devlet tarafından ilan edildikten sonra Adem Yavuz Arslan gibi insanlar Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerken sizler tek bir kelime dahi etmediniz. PKK terör örgütü sizi destekledi, ses çıkarmadınız. FETÖ sizi destekledi, ses çıkarmadınız" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NDAN SONRA HANGİ ARABALARA BİNER OLDUN'

Gökçek CHP'li Günaydın'a ise "Sen kendi sekreterine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hangi arabaları aldın Gökhan Günaydın. Eskiden ucuz bir arabaya binerdin. Ekrem İmamoğlu'yla aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun" şeklinde konuştu.