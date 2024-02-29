AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'lilere sert eleştiri: "FETÖ operasyonu sonrası ağladınız" | Video
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’a, “FETÖ’ye operasyon yapıldıktan sonra Samanyolu TV’nin önünde zırıl zırıl ağlayan kişi sizsiniz. Özgür Özel Yahyalar Koleji’nden kızına ödül almıştır” dedi.
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