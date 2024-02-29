MHP lideri Bahçeli’den CHP’ye sert tepki: DEM’lendikçe şuurlarını kaybettiler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında İstanbul'un ilçelerinde ittifak yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'den çoktan uzaklaştığını belirterek, CHP'nin yerel yönetimlerde bölücülere boyun eğdiğini ifade etti.

Bahçeli, "Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Teröristlerle DEM'lenen parti Atatürk'ün partisi olamaz." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milliyetimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir. Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum.

Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milletimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir.