Bahçeli'den CHP'ye sert tepki: "DEM'lendikçe şuurlarını kaybettiler" | Video
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapan CHP'nin Türkiye'nin karşısında olduğunu belirten Bahçeli, "DEM'lendikçe şuurlarını kaybettiler. Muhalefet Türkiye'den çoktan uzaklaşmıştır. Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır." ifadelerini kullandı.
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