Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "3'üncü Antalya Diplomasi Forumu" kapsamında önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov tarafından, 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' unvanı tevcih edildi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan'ın iş birliği yapabileceğini ifade etti.
TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ ELE ALINDI
Başkan Erdoğan Antalya'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.
Yaşasın Macar-Türk Kardeşliği! It was a privilege to meet with President @RTErdogan on the margins of the #AntalyaDiplomacyForum . I am looking forward to further strengthening our enhanced strategic partnership in the field of trade, energy and the defence industry. 🇭🇺🇹🇷 pic.twitter.com/hcXVbul3KL— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 1, 2024
"FİLİSTİN HALKININ ÇIĞLIĞI GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ"
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak ortaya koyduğu soykırım girişiminin engellenmesinin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu, artık İsrail tarafından göz göre göre yok edilen masum Filistin halkının çığlığının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma alanlarında barıştan yana olduğunu ve bunun için güçlü adımlar atılmaya devam edileceğini ortaya koydu.
BULGARİSTAN İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ
Başkan Erdoğan'ın, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmesinde de Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin çatışmaları ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında iş birliğinin artırılması ve diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti; Türkiye'nin Bulgaristan ile karayoluyla LNG ihracatı, tecrübe paylaşımı ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliğine hazır olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya hem İsrail-Filistin meselelerinde çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeyi öncelediğini, sorunların diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.
BALKAN GÖRÜŞMESİ
Erdoğan'ın Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik ile görüşmesinde Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini son derece önemsediğini ve tüm sorunların çözümünün diyalogdan geçtiğine inandığını söyledi.
AFRİKA İLE "KAZAN-KAZAN" ANLAYIŞI
Başkan Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'nın tamamına "kazan-kazan" anlayışıyla yaklaştığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan'ın Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüşmesinde ise Türkiye-Cibuti ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bütün Afrika ülkeleri ile olduğu gibi Cibuti ile de karşılıklı saygı ve derin ortaklığa dayalı ilişkilerinin sürdüğünü ve derinleştiğini belirtti.
IKYB BAŞBAKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diplomasi Forumu vesilesiyle Antalya'da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi de kabul etti.Başkan Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.
İletişim Başkanlığından Başkan Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre kabulde, bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.
Dünya Diplomasisi Antalya'da buluştu | VİDEOHABER