Dünya Diplomasisi Antalya'da buluştu | VİDEOHABER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor. Başkan Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile de bir görüşme gerçekleştirdi. ATV Haber o anlara ilişkin dikkat çekici görüntülere ulaştı.