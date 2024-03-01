Video Haber Dünya Diplomasisi Antalya'da buluştu | VİDEOHABER
Dünya Diplomasisi Antalya'da buluştu | VİDEOHABER

Dünya Diplomasisi Antalya'da buluştu | VİDEOHABER

01.03.2024 | 20:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor. Başkan Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile de bir görüşme gerçekleştirdi. ATV Haber o anlara ilişkin dikkat çekici görüntülere ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muş’ta 80 küçükbaş telef oldu 04:24
Muş’ta 80 küçükbaş telef oldu 01.03.2024 | 22:25
Tarsus’ta uçuruma düşen otomobil sürücüsü öldü 00:09
Tarsus'ta uçuruma düşen otomobil sürücüsü öldü 01.03.2024 | 22:26
Batman’da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı 00:32
Batman'da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı 01.03.2024 | 22:25
Almanya’daki cinayet şüphesi Mardin’de mezar açtırdı 00:31
Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı 01.03.2024 | 22:25
Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi 00:45
Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi 01.03.2024 | 20:21
Dünya Diplomasisi Antalya’da buluştu | VİDEOHABER 00:35
Dünya Diplomasisi Antalya'da buluştu | VİDEOHABER 01.03.2024 | 20:08
Saldır sonrası hastane kafeteryasına yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı 01:29
Saldır sonrası hastane kafeteryasına yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı 01.03.2024 | 18:40
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tarlaya devrildi: 5 yaralı 02:35
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tarlaya devrildi: 5 yaralı 01.03.2024 | 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti 00:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti 01.03.2024 | 20:06
2019’da Ekrem İmamoğlu’na oy veren vatandaş isyan etti: Elimi kesseydim de o mührü basmasaydım | Video 00:27
2019'da Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaş isyan etti: "Elimi kesseydim de o mührü basmasaydım" | Video 01.03.2024 | 17:01
Mansur Yavaş’ın kirli planı çöktü: Turgut Altınok’a soru soran kişi belediye personeli çıktı! | Video 00:05
Mansur Yavaş’ın kirli planı çöktü: Turgut Altınok’a soru soran kişi belediye personeli çıktı! | Video 01.03.2024 | 17:01
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Murat Kurum’a teşekkür etti | Video 00:50
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Murat Kurum'a teşekkür etti | Video 01.03.2024 | 16:13
Başkan Erdoğan’dan Antalya’dan dünyaya net mesaj: Gazze’de yaşananlar savaş değil soykırımdır | Video 25:29
Başkan Erdoğan'dan Antalya'dan dünyaya net mesaj: "Gazze’de yaşananlar savaş değil soykırımdır" | Video 01.03.2024 | 16:04
Başkan Erdoğan’a cuma namazında vatandaşlardan sevgi seli 02:07
Başkan Erdoğan'a cuma namazında vatandaşlardan sevgi seli 01.03.2024 | 14:25
Bayraktar AKINCI’dan Çakır’la tam isabet | Video 01:22
Bayraktar AKINCI’dan Çakır'la tam isabet | Video 01.03.2024 | 12:37
Bayraktar Akıncı’dan ’Çakır’la tam isabet | Video 01:30
Bayraktar Akıncı’dan 'Çakır'la tam isabet | Video 01.03.2024 | 11:24
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza nedeniyle seferler durduruldu! Yolcular saatlerce durakta bekledi | Video 00:39
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler durduruldu! Yolcular saatlerce durakta bekledi | Video 01.03.2024 | 10:32
İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı! | Video 00:10
İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı! | Video 01.03.2024 | 09:32
Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı 00:32
Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı 01.03.2024 | 00:08
Şanlıurfa’da minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı 00:26
Şanlıurfa’da minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı 29.02.2024 | 22:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA