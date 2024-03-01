CHP’li Günaydın’dan skandal savunma: İstediğim kişiye kullandırırım!  Bundan daha etik bir şey yok





"İSTEDİĞİME KULLANDIRIRIM"

Günaydın, kendisine tahsis edilen kartların kullanımına ilişkin sınırlandırma olup olmadığı, bunu etik bulup bulmadığının sorulması üzerine ise "Herhangi bir sınırlama yok. Üçünü istediğime, dilediğime kullandırırım. Kime kullandırdığım ile ilgili tartışma yürüyebilir. Kullandırdığım kişi kamu yararına çalışan bir kamu kuruluşunun özel kalem müdürü, Bundan daha etik bir şey olduğunu da sanmıyorum" dedi.

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