CHP’li Günaydın’dan skandal savunma: İstediğim kişiye kullandırırım!  Bundan daha etik bir şey yok

Günaydın parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'na kendi adına düzenlenen araç kartını kullandırmasına ilişkin soru üzerine, Günaydın şöyle dedi:
"İBB'nin aracını ben kullanıyormuşum. Benimle alakası yok. İBB aracını özel kalem müdürü kullanıyor. 'Konvoyda takip sırasında özel kalem müdürü sürekli trafik cezası yiyor. Bunları ödemek zorunda kalıyoruz. Plaka korumalarından birini bize verir misiniz' dediler. Arsız, hırsız, mafya liderine vermedim. Plaka korumamı benden bunu rica eden, uzun süredir tanıdığım özel kalem müdürüne tahsis ettim. 3 tane plakam var. Tahsis etme hakkım var."
"İSTEDİĞİME KULLANDIRIRIM"
Günaydın, kendisine tahsis edilen kartların kullanımına ilişkin sınırlandırma olup olmadığı, bunu etik bulup bulmadığının sorulması üzerine ise "Herhangi bir sınırlama yok. Üçünü istediğime, dilediğime kullandırırım. Kime kullandırdığım ile ilgili tartışma yürüyebilir. Kullandırdığım kişi kamu yararına çalışan bir kamu kuruluşunun özel kalem müdürü, Bundan daha etik bir şey olduğunu da sanmıyorum" dedi.