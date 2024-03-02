Antalya Şehir Hastanesi’nde kurdele günü

Hasta kabulüne başlayan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı bugün yapılacak. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende kurdelesi kesilecek Antalya Kepez'deki hastane 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edildi. Binanın en öne çıkan özelliklerinden biri ise 718 deprem izolatörüyle 7-8 büyüklüğünde bir depremde bile en küçük sarsıntı hissetmeden hizmete devam edebilmesi. İzolatörler binayı dört yana 32'şer santim esneterek sarsıntının etkisini en aza indirgiyor. Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC , 13 röntgen, 3 MR, 3 BT, 3 anjiyo, 1 PET-CT ve 2 SPECT-CT cihazı bulunuyor. 10 bin 357 metrekare acil servis alanı olan hastanede toplam 2 bin 929 araçlık da açık ve kapalı otopark bulunuyor. Antalya Şehir Hastanesi'nin CHP'li büyükşehir belediyesinin açmadığı 7 bağlantılı yolunu şu an Kepez belediye başkanı olan ve Cumhur İtifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü açtı.