İstanbul için köprüden önce son çıkış

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen 'Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye' programında spor, sanat ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi. Burada konuşan Kurum, CHP'li İBB yönetiminin vaatlerinin çoğunu yerine getirmediğini, tüm uluslararası standartlar ve araştırma sonuçlarına göre İstanbul'un hizmetsizlikle anıldığını söyledi.Murat Kurum, İstanbul ve Beşiktaş için hedeflerini de şöyle özetledi:Kentin tüm ilçelerine metroyu ulaştıracağız. Beşiktaş Dolmabahçe'den binen vatandaşımız Kilyos'a kadar kesintisiz ulaşacak. Biz o projeyi başlattığımızda bunlar geldi oraya beton döktü. Biz, 'İstanbul'un trafiği rahatlasın, Büyükdere Caddesi'nden vatandaşımız huzurla seyahat etsin' dedik, bunlar beton döktü. 3 metro ihalemizi iptal ettiler. Sancaktepe'de projesini bitirdiğimiz, finansını, kredisini çözdüğümüz metro hattına gidip hafriyat döktüler. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. "Murat Kurum, İHH İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkezini de ziyaret etti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım tarafından karşılanan Kurum, görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada 31 Mart'ın sadece İstanbul'u değil, tüm Türkiye'nin ve mazlum coğrafyaların geleceğini ilgilendiren kritik bir karar günü olduğunu belirtti.Murat Kurum, şöyle konuştu:İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz. Türkiye olmazsa, dünya mazlumlarının yüzü gülmez. 31 Mart seçimleri bu yüzden bu kadar önemli ve kritik. 31 Mart'ta bir tarafta Gazze'ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla, kapı arkasında ülkenin birliğine beraberliğine kastedenler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gazze'deki çocukların elinden tutacak, Kudüs'teki yavrularımızın geleceğini inşa edecek, Afganistan'da, Somali'de bizi bekleyen umutları inşallah yeşertecek.İstanbul'da depreme karşı kalıcı kentsel dönüşümleri de gerçekleştireceklerini belirten Murat Kurum, "Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Allah korusun yarın deprem olacakmış gibi hazırlıklı olacağız" dedi.Murat Kurum, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'i ziyaretinde yaptığı konuşmada ise "İstanbul'da yaşamak bir eziyet haline geldi. Bu kararları vereceğiz. Köprüden önce son çıkış artık burası. İmzayı attık attık, atamadık, İstanbul'un makus talihi giderek kötü hale gelecek" ifadesini kullandı.(İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'ortak yayın' çağrısı) Biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız ama Ekrem Bey'in önce vatandaşların sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerekiyor. İstanbul'u görmeyenlerin İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri samimi bir çağrı değil. İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor.