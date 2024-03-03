Daha güzel bir edirne için 7/24 sahadayız

AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba seçim çalışmalarına Saraçlar Caddesi'nde devam etti. Seçim çalışmalarının yoğun geçtiğini, açıkladığı projelerin Edirneliler tarafından karşılık bulduğunu belirten İba; "Artık son bir ay. Gece gündüz çalışıyoruz. Heyecanlıyız, projelerimizi açıkladık. Şimdi projelerimizi parça parça sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Projelerimiz Edirnelilerde çok karşılık buldu. Çünkü üzerine çok kafa yorduk. 2 aydan bu yana her gece program sonunda oturup projelerimizi uzmanlarla, mimarlarla, mühendislerimizle, şehrin sivil toplum kuruluşlarından aldığımız sonuçları da birleştirerek çalıştık. Geçtiğimiz hafta projelerimizi halkımıza arz ettik. İnşallah uygulamak nasip olur. Gayretimiz büyük, heyecanımız büyük. Edirne'ye hizmet etmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.İba'nın caddeye geldiğini gören arkadaşı bir jeste imza attı. İba'nın kızını görüntülü aradı ve anne-kızın görüşmesini sağladı. Duygulanan İba "Yaklaşık bir aydır görüşemiyoruz. Çok mutlu oldum, duygulandım ama hissettirmemeye çalıştım. Eve geç dönüyorum, onun uyuduğu saatler oluyor. Gün içinde de telefonu elime alamıyorum" dedi.