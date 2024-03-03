DEM’i ziyaret eden Bozbey’e tepki yağdı

KENT uzlaşısı adı altında terör örgütü uzantılarıyla iş birliği yapan CHP'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve beraberindekilerle birlikte DEM Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. Görüşmenin ardından Bozbey sosyal medya paylaşımında DEM'den, "Demokrasi adına emek veren parti" diye bahsetti. Bozbey'e sosyal medyadan "Şehitlerimiz için hesap sordunuz mu DEM'li çaylarınızı içerken", "Sayın Bozbey dem partisi ile görüşerek Bursa'ya ne kadar uzak olduğunuzu göstermiş oldunuz. Yüzde 2 için Yüzde 98'i karşınıza alıyorsunuz, Oy moy yok" şeklinde çok sayıda tepki mesajı yağdı.