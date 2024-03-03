Özel’in savcı adayı, CHP üyesi çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Çankaya Belediye Başkan adayı olarak belirlediği Avukat Hüseyin Can Güner'e (31) ilişkin, "Alevi olduğu için hâkim/savcı olamadığı" iddiası yalan çıktı. Güner'in, hâkim-savcılık sınavı mülakatlarına girdiği dönemde resmen CHP'ye kayıtlı partili olduğu ortaya çıktı. Güner'in, hâkim-savcılık sınavı mülakatlarına siyasi parti üyesi olarak girdiği, 2 kez sınava giren Güner'in ilk sınavda zaten başarılı olamadığı, 2. sınava girdiğinde ise siyasi parti üyesi olduğu için elendiği öğrenildi. Güner'in, avukat olmasına rağmen mevzuattan haberi olmadığı anlaşıldı.Özel, Güner'i Çankaya Belediye Başkan adayı göstermesine parti içinden gelen tepkilere, "Hâkimliksavcılık sınavında Alevi olduğu için haksızlığa uğradığı" teziyle cevap vermeye çalışmıştı.Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın işlerini takip eden, resmi olarak avukatlıklarını yapmayan Güner, Gezi kalkışmasındaki organizasyonlara katılmasıyla da biliyior.