Defne Devlet Hastanesi fizik tedavi üssü oldu

Hatay'da, depremin ardından 60 günde yapımı tamamlanıp 21 Mayıs 2023'te hasta kabulüne başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmeti kesintisiz sürüyor. Hastanenin fizik tedavi ünitesinde depremde yaralananlara eski sağlıklaırna kavuşmaları için özel programlar uygulanıyor. Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, "15 yataklı fizik tedavi ünitemizde haftalık 70 afetzedemizi program dahilinde takip ediyoruz.6 Şubat depremlerinin ardından bölgemizde fizik tedavi ünitesine ihtiyaç arttı, bölgenin kanayan yarasına merhem olmaya çalışıyoruz. İnsanlar inanamıyor. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar özellikli bir ünitenin Defne Devlet Hastanesinde olması şaşırtıyor" dedi. Depremzede Ali Merdan Köleoğlu tedavi için İstanbul'a gittiğini Defne Devlet Hastanesi açılınca memleketine döndüğünü söyleyerek " devletime teşekkür ederim" dedi. AA