Emine Erdoğan dünya vicdanının sesi oldu

Diplomasinin nabzının attığı Antalya Diplomasi Forumu'na Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Kadın, Barış ve Güvenlik Üzerine Yüksek Düzeyli Oturum" başlıklı panel damgasını vurdu. Gazze'de yaşanan soykırımın sona erdirilmesi için lider eşlerinin tek ses,tek yürek olduğu panelin ardından katılımcılar Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop panelde yaptığı konuşmada Emine Erdoğan'a "kadın, barış ve güvenlik" konularını, ADF'de her zaman gündeme getirdiği için teşekkür ederek "Emine Erdoğan'ın liderliği sayesinde bu konuda daha önce de birçok kez konuştuk.Dünya genelinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için kadınların sesinin duyulduğu ve saygı gördüğü etkili diplomasinin hiç bu kadar kritik olmadı" dedi. Emine Erdoğan dün sona eren Antalya Diplomasi Forumu'nda lider eşleriyle coğrafi işaretli ürünler ve dokuma el sanatları sergisini gezmiş ve 'Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk' etkinliğine katılmıştı.Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic de sergiyi gezen Fırst Lady'ler arasındaydı. Emine Erdoğan himayesinde düzenlenen "Kadın, Barış ve Güvenlik Üzerine Yüksek Düzeyli Oturum" başlıklı panelde konuşma yağan Vucic Emine Erdoğan'a saygısını ve hayranlığını dile getirerek, dünyayı ya da bir parçasını değiştirmek istiyorlarsa bunu eski temellerle ve prensiplerle yapamayacaklarını söyledi.Vucic, Emine Erdoğan'ın 2018'deki bir konuşmasına atıfta bulunarak "Toplumların yeniden inşasında, ortak değerlerin yüceltilmesinde başrolün kadınlara düştüğüne inanıyorum." ifadesini kullandı.