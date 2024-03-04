Son dakika! Başkan Erdoğan: Çalışan ve emeklinin gelirini artıracağız

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında son dönemdeki ekonomik gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
SAVUNMA SANAYİİNDE YÜZDE 80 YERLİLİK
Başkan Erdoğan şunları söyledi: Başlattığımız projelerin sonuçlanması için biraz daha vakte ihtiyaç var. KAAN ile savunma sanayisinde geldiğimiz yer dünyada epeyce konuşuldu. Antalya Diplomasi Forumu'nda da muhataplarımızın gündemindeydi. Savunma sanayisinde son 21 yılda büyük gelişme gösteren Türkiye, yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarmıştır. Sahip olduğumuz yüksek teknoloji ürünlerini dost ülkelerle de paylaşarak, savunma ihracatımızı son 10 yılda 4,5 kat artırdık. Sahip olduğumuz hava deniz kara platformlarıyla Türkiye'nin bölgesel gücüne katkıda bulunduk. Savunma sanayi ihracatında dünyadaki yerimize baktığımızda karşımıza çıkan tablo şu şekildedir. Bugüne kadar 50 ülkeyle İHA için anlaşma imzaladık. 2024 yılının ilk 2 ayında savunma ve havacılık sektöründe yeni bir rekor kırdık. Savunma sanayimiz her kıtadan 40 ayrı ülkeye taktik tekerlekli araç ihracatı yapıyor. Mühimmat ve füze sistemlerinin her çeşidinde ilk sıralarda yer alıyoruz. Deniz araçlarında kendi kuvvetini kendi Anadolu gemisini üreten Türkiye kendisi bu araçları donatıyor. Ürettiğimiz tank çıkarma gemisi havuzlu çıkarma gemisi karakol botları ve lojistik destek gemisi gibi deniz platformlarında 10 ülkeye 140 adet ihracat gerçekleştirdik.
EKONOMİDE YÜZDE 4,5 BÜYÜME
Geçtiğimiz yıl maruz kaldığımız depreme ve seçime rağmen ekonomimiz yüzde 4,5 gibi bir oranla büyümeyi sürdürdü. Büyümenin yarısının yatırımlardan kaynaklanması önemlidir. Kişi başına milli gelirin 13 bin doların üzerine çıkması önemlidir. İşsizlik oranının son 10 yılın en düşük rakamına düşürdük.
TURİZMDE REKOR YILI
Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak, bunu yine yapacağız. Aynı şekilde cari açıktaki düşüş de sürüyor. 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık bu yıl. Cari açık daha da gerileyecektir. Turizm gelirlerimiz her yıl rekor kırıyor. Geçtiğimiz yıl 54,5 milyar dolarla kapattık. Bu yıl hedefimiz 60 milyar dolar.
Başkan Erdoğan: Çalışan ve emeklinin gelirini artıracağız
"ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİN GELİRİNİ ARTIRACAĞIZ"
Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele konusunda da ekonomik büyümenin süreceğini ifade etti. Erdoğan "Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, millî gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız." diye ekledi.