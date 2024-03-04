Son dakika! Başkan Erdoğan: Çalışan ve emeklinin gelirini artıracağız

SAVUNMA SANAYİİNDE YÜZDE 80 YERLİLİK

Başkan Erdoğan şunları söyledi: Başlattığımız projelerin sonuçlanması için biraz daha vakte ihtiyaç var. KAAN ile savunma sanayisinde geldiğimiz yer dünyada epeyce konuşuldu. Antalya Diplomasi Forumu'nda da muhataplarımızın gündemindeydi. Savunma sanayisinde son 21 yılda büyük gelişme gösteren Türkiye, yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarmıştır. Sahip olduğumuz yüksek teknoloji ürünlerini dost ülkelerle de paylaşarak, savunma ihracatımızı son 10 yılda 4,5 kat artırdık. Sahip olduğumuz hava deniz kara platformlarıyla Türkiye'nin bölgesel gücüne katkıda bulunduk. Savunma sanayi ihracatında dünyadaki yerimize baktığımızda karşımıza çıkan tablo şu şekildedir. Bugüne kadar 50 ülkeyle İHA için anlaşma imzaladık. 2024 yılının ilk 2 ayında savunma ve havacılık sektöründe yeni bir rekor kırdık. Savunma sanayimiz her kıtadan 40 ayrı ülkeye taktik tekerlekli araç ihracatı yapıyor. Mühimmat ve füze sistemlerinin her çeşidinde ilk sıralarda yer alıyoruz. Deniz araçlarında kendi kuvvetini kendi Anadolu gemisini üreten Türkiye kendisi bu araçları donatıyor. Ürettiğimiz tank çıkarma gemisi havuzlu çıkarma gemisi karakol botları ve lojistik destek gemisi gibi deniz platformlarında 10 ülkeye 140 adet ihracat gerçekleştirdik.