SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yeni harekat mesajı! Yaz ayını işaret etti: Çemberi tamamlamak üzereyiz

TÜRKİYE'NİN İHRACAT BAŞARISI

Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı 1,8 milyar dolardır. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık. Ürettiğimiz tank çıkarma gemisi, havuzlu çıkarma gemisi, karakol botları, hızlı müdahale botları ve lojistik destek gemisi gibi deniz platformlarından 10 ülkeye 140 adet ihracat gerçekleştirdik.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Türkiye bugünüyle birlikte geleceğini de şekillendirecek tarihi bir ekonomik dönüşümden geçiyor. Açıklanan her veri ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Enflasyonla mücadelede henüz istediğimiz yerde değiliz. Enflasyonu çözeceğiz. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, millî gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız."