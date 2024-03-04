Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
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