SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İsrail’in soykırım politikasına sert tepki: Hırsızlık, ahlaksızlık, onursuzluk!

Son dakika haberi: İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım politikası sürerken, başta ABD olmak üzere Batı yönetimi ise ikiyüzlü tutumunu sürdürüyor. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gazzelilere yönelik sürgün, açlık ve katliamlara sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

'HIRSIZLIK, AHLAKSIZLIK, ONURSUZLUK'

Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası, tek başına bu vahşetin sebebinin başka hiçbir şey değil, sadece hırsızlık, ahlaksızlık, onursuzluk olduğunu göstermeye yetecektir.