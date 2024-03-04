SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İsrail’in soykırım politikasına sert tepki: Hırsızlık, ahlaksızlık, onursuzluk!

Son dakika haberi: İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım politikası sürerken, başta ABD olmak üzere Batı yönetimi ise ikiyüzlü tutumunu sürdürüyor. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gazzelilere yönelik sürgün, açlık ve katliamlara sert tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
'HIRSIZLIK, AHLAKSIZLIK, ONURSUZLUK'
Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası, tek başına bu vahşetin sebebinin başka hiçbir şey değil, sadece hırsızlık, ahlaksızlık, onursuzluk olduğunu göstermeye yetecektir.
'HİÇBİR ÜLKENİN GELECEĞİ GÜVENDE OLMAYACAK'
Filistin topraklarında İkinci Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır.
Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
BATI'YA MESAJ: YARDIM İSTEYECEK YÜZLERİ KALMAYACAK!
Bugün Filistinliler için reva gördükleri cinayet ve hırsızlık eylemleri yarın kendilerine uygulandığında bu ülkelerin ve halklarının kimseden yardım isteyecek yüzleri kalmayacaktır.