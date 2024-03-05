Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan anket açıklaması: "Öndeyiz" diyerek duyurdu!

"ANKARA'DA ULAŞIM SORUNU VAR"

Geçtiğimiz 5 yılda yaptığı şu an 5 santim metro yoktur, temel yoktur. Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu vardır. 75 tane kavşak yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. TRT Genel Müdürlüğü önündeki çalışma 2 yıl sürdü. "Yol yapsaydım da trafik mi olsaydı" diyen başkan mı olur?

Havalimanı metrosu yapılacak. Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar vatandaşlarımız metromuzu kullanacak. Mamak, Gölbaşı ve Dikmen'e de metro gidecek.

2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi 99 milyar yani 100 milyar Ankara'nın büyük bir bütçesi var önemli olan bu bütçeyi iyi yönetmek. Ankara'mıza çok büyük hizmet yapacağız. Biz bu parayı düzgün kullanarak bütçeyi 125 milyara çıkaracağız.

MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: ANKARA'NIN SOKAKLARINDA GEZMEYEN BİR BAŞKAN

Ankara'da su çok pahalı. Köylere ilçelere gidiyoruz. Verilen sözlerin yüzde 90'ı yapılmamış, seçimden seçime uğruyorlar. Ankara'nın sokaklarında gezmeyen bir başkan var. Ankara ışıkları sönen, ruhunu kaybeden bir şehir oldu. Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir, 5 yılını planlamaz.