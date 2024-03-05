SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas’ı kabul etti

Son dakika haberi... Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgede ateşkesin sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Başkan Erdoğan da yaptığı ikili görüşmelerle bölgede kalıcı barış sağlanması için çözüm yolları üretiyor. Bu kapsamda Ankara'da kritik bir zirve gerçekleştirildi.