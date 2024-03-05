Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı kabul etti
Giriş Tarihi: 5.3.2024 20:07 Son Güncelleme: 5.3.2024 20:15

SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin başlıca gündemini İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oluşturdu.

SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas’ı kabul etti

Son dakika haberi... Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgede ateşkesin sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Başkan Erdoğan da yaptığı ikili görüşmelerle bölgede kalıcı barış sağlanması için çözüm yolları üretiyor. Bu kapsamda Ankara'da kritik bir zirve gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladı. İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA