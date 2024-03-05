Video Haber SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı kabul etti
SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı kabul etti

SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı kabul etti

05.03.2024 | 21:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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