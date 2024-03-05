Turgut Altınok'tan Ankara'ya metro müjdesi: "Projesi hazır" diyerek duyurdu

METRO MÜJDESİ

Havaalanı metrosu projesinin hazır olduğunu ifade eden Altınok, "Bakanlığımız havaalanı metro ihalesini hızlı şekilde yapacak. Altındağ, Mamak, Bağlıca metromuzu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yapacak. Biz ne yapacağız; Törekent metrosunu Yenikent'e bağlayacağız. Dikmen ve Gölbaşı'na metroyu da biz yapacağız." dedi.

Altınok, kentte trafik probleminin gün geçtikçe arttığını ve bunun için herhangi bir çalışmanın yapılmadığını dile getirerek, 2023'te Ankara'ya 100 bin yeni aracın girdiğine, bu yıl ise en az 125 bin aracın daha trafiğe çıkacağına dikkati çekti.