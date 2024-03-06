Murat Kurum'dan İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek proje! "Türkiye'de ilk" diyerek duyurdu

100 BİN KİRALIK KONUT

Türkiye'de ilk defa 100 bin kiralık konut yapacağız. 39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. Buradaki amaç şu, kentsel dönüşüme giren insanlarımızı evi yapılana kadar orada misafir edeceğiz. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok.

İstanbul'un kaynağını İstanbul'a aktarırsanız her şeye yeter. Reklam bütçesi, deprem bütçesinin 2 katı. Bu irade bile sorgulanması gereken bir irade. Reklama bu kadar para harcarsan, bu işleri yapamazsın, kaynak da bulamazsın. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de yaptık. 1 yıl içinde yaptık. O zaman da "nasıl yapacaksınız?" dediler, biz yaptık.

Metrobüs yolunu afette acil ulaşım yolu olarak kullanacağız. Metrobüs yolunda kuzey ve güneye bağlayacağımız afet yolları olacak. Buralarda vatandaşlara yardım götürebileceğimiz ulaşım yolları olacak.