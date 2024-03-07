TÜGVA tarafından düzenlenen "Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması 8 Mart'ta gerçekleştirilecek. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması yarın düzenlenecek

Heyecanımızla, coşkumuzla, gençlerimizin yoğun katılımıyla hazırlıklarımızı tamamladık diyen Beşinci, en güzel tarafının ise buluşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacak olması, ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılım için çok büyük talep olduğunu belirten TÜGVA Başkanı Beşinci, 20 binlik salona düzenlemelerle 25 bin kişinin geleceğini duyurdu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek, "Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması 15.00'da başlayacak.