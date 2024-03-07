"Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması yarın düzenlenecek
TÜGVA tarafından düzenlenen "Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması 8 Mart'ta gerçekleştirilecek. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber'de bu önemli buluşmanın detaylarını anlattı.
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