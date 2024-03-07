Video Haber "Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması yarın düzenlenecek

"Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması yarın düzenlenecek

07.03.2024 | 16:26

TÜGVA tarafından düzenlenen "Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması 8 Mart'ta gerçekleştirilecek. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber'de bu önemli buluşmanın detaylarını anlattı.

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