CHP’li kadın meclis üyesine gözaltı

İzmir'de parkta alkol alan CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, kimlik kontrolü yapmak isteyen polise tepki gösterdi. Geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan olay, Narlıdere ilçesi 2. İnönü Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nde meydana geldi. CHP'li Turhan iddiaya göre, açık alanda alkol alırken kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tepki gösterdi. CHP'li kadın meclis üyesi ile polisler arasındaki tartışma büyüdü. Turhan'ın görevli polislere saldırdığı öne sürülürken, Turhan gözaltına alınarak Şehit Ayhan Tanrıverdi polis merkezine götürüldü. Darp edildiği öne sürülen polis memurları, kadın meclis üyesinden şikâyetçi oldu. Pelin Turhan, nöbetçi savcının talimatı üzerine polisler eşliğinde adliyeye sevk edildi. CHP'li meclis üyesi Turhan haftada üç gün karakola giderek imza verme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.