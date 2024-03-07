Edirne’mizin turizmine katkı sunacak pek çok projemiz var

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, saha çalışmalarını sürdürüyor. İba, Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Saraçlar Caddesi, Kokartlı tur rehberleri, Nişancıpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk ziyaretini Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ve Edirne Zirai Karantina Müdürlükleri'ne yapan İba, "Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ve Edirne Zirai Karantina Müdürlüklerini ve personellerini ziyaret ettik. Çalışmalarıyla ilgili görüştük, Edirne'miz için projelerimizle ilgili istişarelerde bulunduk" dedi. İba, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü de ziyaret etti. Turizm hakkında konuşan İba, "Edirne'mizin turizmine katkı sunacak pek çok projemiz hazır. Şehrimizin tanıtımında önemli bir rol üstlenen rehberlerimizle iletişimimizi daima sıkı tutmaya ve değerli görüşlerinden faydalanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.