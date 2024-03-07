Silivri’den Tuzla’ya kesintisiz yolculuk

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, megakent için projelerini tek tek vatandaşlara duyuruyor. Kurum, dün Silivri AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti, daha sonra Silivri 19 Mayıs Meydanı'nda düzenlenen 'Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni' programına katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda İstanbul'u bitirdiğini söyleyen Kurum, Silivri'ye müjdelerini de sıraladı. İşte Kurum'un sözlerinden önemli satırbaşları:Trafik çilesini bitirmek için dev adımlar atacağız. Mevcut 340 kilometre metro hattını 2029'a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs katacağız. İlçemize metrobüsü getiriyoruz. Artık Silivri'den metrobüse binen bir kardeşimiz, Tuzla'ya kadar kesintisiz yolculuk yapabilecek. Bu muazzam projeyi hayata geçirdiğimizde Silivrili kardeşlerimizin yaşadığı ulaşım çilesi son bulacak.Silivri'ye 8 halk plajı kazandıracağız. 42 kilometrelik sahil düzenlemesi yapacağız. Tarım ve orman alanlarımızı koruyacak, tematik köylerle ilçemizin turizmini canlandıracağız. İBB tarafından bekletilen köylerimizin imar planlarını ilk meclis toplantısında onaylayacağız. Silivrimiz artık su baskınlarıyla gündeme gelmeyecek, dereleri ıslah edeceğiz.Üreticileri, çiftçileri, seracıları destekleyeceğiz. Çiçekçilik faaliyetleri için alım garantisi vereceğiz. Hayvancılığı geliştirmek için mezbaha ve alım garantili entegre tesislerini hızla kuracağız. Tüm köylerimizin alt ve üst yapılarını baştan aşağı yenileyeceğiz. Arıtma tesisi olmayan hiç bir köyümüz kalmayacak. Silivrili gençlerimizin kendi işlerini kurmaları için onlara paylaşımlı ofisler yapacağız.İstanbulun şu son 5 yılı kayıtlara tahribat dönemi olarak geçti. Bir de kalkmışlar pişkin pişkin ne diyorlar biliyor musunuz? 'İstanbul başardı' diyorlar. İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğinize rağmen ayakta kalmayı başardı. Bu yönetimin 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey oldu. O da İstanbul'u bitirmek oldu.Biz 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz diyoruz. 39 ilçede milletin rızasıyla, yerinde, Büyükşehir Belediyesi olarak yarısına bizim destek olduğumuz anlayışıyla yapacağız diyoruz. Bu kibirli belediye başkanı 'Yapılmasına gerek yok', 'Yapılmaması lazım' diyor. Kendilerinin danışman olarak tuttuğu hocaları 'İstanbul'un deprem riski için sokak sokak deprem dönüşümü yapmak gerekir' diye söylüyor. Bu bilmiş belediye başkanı yapılmamalı diyor. Çünkü yapamayacaklarını kendileri de biliyor.: (Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarını küçümseyen sözleri) Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar. Siz hiç eşitlikçi, hiç adil olmayacak mısınız? Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu nezaketsizlik böylesine önemli bir makama, İstanbul'un belediye başkanına hiç yakışıyor mu? Ben kadınlarımıza, annelerimize yönelik bu ayrıştırıcı dili reddediyorum. Bu hakarete sessiz kalmamız mümkün değil. Bu millet sizin bu ayrımcılığınızdan neler çekti. Ne yazık ki bunların zihniyeti, karakteri bu. Her şey değişir ama bu CHP zihniyeti değişmez.