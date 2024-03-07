Hrant Dink’in katili Ogün Samast: Yasin, ‘bedel ödemekle’ tehdit etti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007 yılında öldürmekten 16 yıl 10 aydır cezaevinde kalan ve 15 Kasım'da tahliye edilen katil zanlısı Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenmişti. Dava kapsamında Ogün Samast dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bir önceki celse hazır olmadığı için savunma yapmayan Samast, bu celse savunmasını yaptı.Ogün Samast, "Söyleyecek bir şeyim yok. Erhan Tuncel de, Yasin Hayal de kabul etmiyor. Ben savunma yapmayacağım" dedi. Yasin Hayal'in kendisine "Rahat ol sırtın sağlam, başına bir iş gelmeyecek" dediğini ileri sürdü. Olay günü Yasin Hayal'i aramasına ilişkin soru sorulan Samast, "Beni takip eden iki kişi vardı. Şişli'den başlamışlardı. Beyaz bir araba sürekli peşimdeydi. 'Onlar bizden rahat ol' dedi. Hrant Dink'in resimlerini bakkala bırakan Erhan Tuncel idi. Kendisi çıkarıp bakkala bırakacağını, oradan almamı söyledi" diye konuştu.Erhan Tuncel'in evine en fazla 2-3 defa gittiğini, daha yeni tanıştıklarını söyleyen Samast, "Onlar mutfakta konuşurken ben salonda bilgisayarda oynuyordum. Seslerini duyuyordum. Bana yasak koymamışlardı, sonuçta yanlarına gidip geliyordum. Ben Erhan'ın bu olayı bildiğini bilmiyordum. O gün öğrendim. Yasin 'Arkamız sağlam sıkıntı yok' diye çok şey söyledi. Yasin beni tehdit ediyordu. Bu işten vazgeçersen bedelini ödersin diyordu" dedi. Olay sonrası Trabzon'a dönmeyeceğini ancak olayın basına yansıması nedeniyle panik olduğunu söyleyen Samast, "Ne yapacağımı bilemedim. Sonra köye gider saklanırım diye düşündüm. Üzerinden bayağı zaman geçtiği için küçük bir şey söylemem bile yanlış olur. Şu an ne ifade vereceğimi bilmiyorum. Diyecek bir şeyim yok çünkü" dedi.