Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Kadınlar Günü’nde net mesaj: Önce kadını sonra aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz

BAZI KİBİRLİ SİYASETÇİLERİN EV KADINLARINI AŞAĞILAMASINA GIKLARINI DAHİ ÇIKARMAZLAR

Ülkemizde aile kavramına alerjisi olan bir kesim var. Bunlar modernleşme anlayışıyla aileye yapısına adeta savaş ilan etmiş durumdalar. Bunların bir özelliği de lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmamaları. Ama kendi görüşlerine uymayanları ayrıştıran da yine bunlar. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı olan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar. Bazı kibirli siyasetçilerin ev kadınlarını aşağılamasına gıklarını dahi çıkarmazlar. Kendi mahallerindeki kadına yönelik tacizi asla gündeme getirmezler. Söz konusu gerçekten kadınların özgürce var olma hakları olunca bunlar çifte standardın yanında saf tutarlar. Soruyorum sizlere, dünyada kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranların, Filistin'de katledilen 32 bin masum için seslerini hiç duyduğumuz mu? İnsanlığa hak hukuk dersi verenlerin İsrail'e ses çıkardığını gördünüz mü? Son raporunda Türkiye'yi eleştiren Avrupa Konseyi'nden, İsrail'e gizli açık destek dışında bir laf işittiniz mi?

Türkiye olarak biz, diplomatik girişimlerimizle kendi duruşumuzu sergiliyoruz. Çünkü biz onlar gibi riyakar değiliz.

Bizim inancımız, cenneti anaların ayakları altına sermiştir. Nene Hatun'dan Şerife Bacı'ya kadar nice kadın kahramanlarımızın başalarını biz nasıl unutabiliriz. Aybüke Öğretmen'inin fedakarlıklarını biz nasıl unutabiliriz? Son 21 yılda yazdığımız başarı destanından ülkemiz kadınlarının çabasını nası inkar edebiliriz. Ekonomiden eğitime, demokrasiye kadar her alanda ortada göz kamaştırıcı bir başarı varsa bunda erkekler kadar kadınların da emeği vardır. Türkiye tarihinin en özgürlükçü günlerine birlikte kavuştuk. Kim eski Türkiye'den övgüyle bahsediyorsa sizlerin mücadelesine kara çalıyor demektir. Sizler bugünkü haklarınızı üniversite kapılarında göz yaşı dökerek, baskıya uğrasanız bile hukuk içinde hareket ederek yani hep mücadele ederek elde ettiniz. Ne olursa olsun yılmadınız, geri adım atmadınız, farklı alanlarda özgürce var oldunuz, başarıdan başarıya koştunuz. Elimizdeki tüm imkanlarla sizlere destek olduk.