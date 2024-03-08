Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü'nde net mesaj: "Önce kadını sonra aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Kadınlar Günün'de önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Ailenin toplumun temel direği olduğunun altını çizerek, "Amacımız sırasıyla kadını, aileyi ve ülkemizi güçlendirmektir. Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Bizim inancımızda ve kültürümüzde aile, toplumun temel direğidir. Yeryüzüne indirilen ilk insanlar olan Hz. Adem ve Hz. Havva validemiz aynı zamanda ilk ailedir. Hz. Adem ve Hz. Havva ile başlayan aile kurumu tarih boyunca insanı insan yapan değerlerin yaşatılmasına, yeni nesillere aktarılmasına imkan sağlamıştır." ifadelerini kullandı.