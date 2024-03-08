Açılış için Eskişehir'e geleceği duyurulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, proje ve çözüm açıklamak yerine Eskişehir'e bir heykel daha kazandırdı. 8 Mart Dünya Kadınlar günü anısına yaptırılan heykel açılışına katılan Özgür Özel ve beraberindeki partili heyet, heykelin örtüsünü indirdikten sonra kentten ayrıldı.

Eskişehir'e dev proje(!) CHP heykel belediyeciliğinden vazgeçmiyor | Video