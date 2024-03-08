Eskişehir’e dev proje(!) CHP heykel belediyeciliğinden vazgeçmiyor | Video
Şehirlerin kronik hale gelen sorunlarını çözmek ve kentleri daha yaşanabilir bir hale getirmek yerine uzun yıllardır heykel belediyeciliğini benimseyen CHP, Eskişehir’e dev bir eser daha kazandırdı. Kente heykel açılışı için gelen CHP Lideri Özgür Özel, 10’ncu yıl marşıyla giriş yaptığı Eskişehir’de heykel açılışı yaptı.
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