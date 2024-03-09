Adalet Bakanı Tunç: Sorunları Aydın Ayaydın çözecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi program için Muğla'ya geldi. Programları kapsamında gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla Valiliği'ni ziyaret ederek Valimiz İdris Akbıyık'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç, ziyaretlerin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım etkinliğine katıldı.

SORUNLARI AYDIN AYAYDIN ÇÖZECEKTİR

Proje tanıtım toplantısında konuşma yapan Yılmaz Tunç, "Muğla zirvede olan ilimiz.Cumhur İttifakının gücüyle daha ileriye taşıma için gayretimiz var. Başkan adayımızın projeleri Muğla'mıza değer katacaktır. Büyük bir atılım sağlayacak. Sorunları Aydın Ayaydın çözecektir.

Muğlalılar en doğru kararı vererek gerçek belediyeciliği destekleyecektir. Cumhurbaşkanımız Muğla'ya çok önem veriyor. Mugla için isabetli bir karar. Biriken sorunları Aydın hoca çözecektir. Hükumet ile uyumluluk önemli. Muğla'da yapılacak çok iş var. Hocamıza güveniyoruz. Bütün projelerin arkasındayız. Muğla o uyumu bu kez sağlayacak. Gerçek belediyecilik adaletli bir belediyeciliktir. Üretkenliktir. Muğla'ya 48 metrekarelik kapalı alanı olan Muğla'ya yakışır adliye binası planlaması yaptık. Hayırlı olsun. AK Partiyi millet kurdu. 22 yıldır destekliyor. 22 yılda şer odakları boş durmadı. 15 Temmuz karanlık geceyi milletimizin desteği ile aydınlığa çevirdik. Yapısal dönüşümü sağlayarak darbeci ve vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Katılımcı anayasa ile devam etmek istiyoruz. Sonuna kadar adayımızın arkasındayız." dedi.

MUĞLA İÇİN 85 PROJEMİZ VAR

Bakan Tunç'un ardından Aydın Ayaydın, "57 gündür vatandaşla buluştuk. Aramıza nifak sokmak istediler. Külliyen yalan. İlk günden bu yana Cumhur İttifakı hep yanımdaydı. Korkuyorlar. Muğla'ya verecek bi şeyleri yok. Muğla'yı 25 yılda geriye götürdüler. Muğla kötü yönetildi. Muğlalılar bunu hak etmiyor. Ben her türlü hizmeti ayaklarına getireceğim. 85 proje var. 5 yıllık görev sürem içerisinde bitireceğim. Aydın Ayaydın ithal aday değil. Öz be öz Muğlalıdır. 25 yıldır Muğla'da yaşıyorum. Onların adayı Muğla'da doğmuş olabilir ama benim kadar Muğla'da yaşamamıştır. Herkesin özel yaşamı ona aittir. 13 ilçeyi de biz kazanacağız. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale söz konusu olamaz. Muğla deprem şehridir. Şehir merkezlerinde asla yeni yapıya izin vermeyeceğiz. Trafik çilesi çeken turist bir daha yıl Bodrum'a gelir mi? Gelmez.

Şehir içinden Turgutreis'e 3 saatte gidiliyor. 51 km Fethiye Kalkan yolu rehabilitasyon edilecek. Turizme büyük katkı olacak. Milas'a 12 km cevre yolu. Kötekli kavşağında çalışma başladı.

İmar Planı sorunu çıktı. Büyükşehir ne yazıkki geciktirdi. Sorunu çözdük. Çile bitecek" dedi.