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Giriş Tarihi: 9.3.2024 14:50 Son Güncelleme: 9.3.2024 15:20

Bülent Kerimoğlu, Özgür Özel’in afişlerini astı, İmamoğlu deliye döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy ilçesindeki cadde ve sokaklara CHP Genel Başkanı Özgür Özel posteri ve parti bayrakları astı. İddiaya göre, seçim çalışmalarında yalnızca kendi görsellerinin kullanılmasını isteyen İmamoğlu, Kerimoğlu’nun astırdığı afişlerin toplatılması talimatı verdi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bülent Kerimoğlu, Özgür Özel’in afişlerini astı, İmamoğlu deliye döndü

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu cadde ve sokaklara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in posteri ve parti bayraklarını astı.

Bunun üzerine kendi afişleri dışında afiş asılmaması yönünde talimat veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti yönetimine tepki göstererek Kerimoğlu tarafından asılan afişlerin toplatılmasını istedi.



TARTIŞMA ESKİYE DAYANIYOR

Kerimoğlu ve İmamoğlu geçtiğimiz Temmuz ayında CHP Belediye Başkanları toplantısında karşı karşıya gelmişti. Kerimoğlu, İmamoğlu'nu Zoom'dan toplantı yapmakla eleştirirken, İmamoğlu 'Bakırköy'de sokakta gezmiyorsun' çıkışı yapmıştı.

Kerimoğlu bunun üzerine, "Bakırköy'de büyük bir gururla sokağa çıkıyorum ancak caddeler ve bulvarlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



ADAYLIK ÇIKIŞI

Öte yandan CHP'li Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık başvurusunda bulunmuştu. Partilileri ile sabah kahvaltısında buluşan Kerimoğlu, adaylık sürecinde parti örgütlerinden destek isterken, İBB başkan adaylığı için ön seçim çağrısında bulunmuştu.

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Bülent Kerimoğlu, Özgür Özel’in afişlerini astı, İmamoğlu deliye döndü
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