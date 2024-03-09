Türkiye’nin ilk kadın subayına anlamlı ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iki kadın teğmen ve astsubay, Datça ilçesinde yaşayan Türkiye'nin ilk kadın subayı 86 yaşındaki emekli Muhabere Albay İnci Arcan'ı ziyaret etti.Kadın subayların çiçek verdiği Arcan, ziyaretten büyük memnuniyet duydu. Arcan, 30 Ağustos 1955'te Kara Harp Okulu'na girdi. Mezun olduktan sonra Genelkurmay Başkanlığı muhabere bölümünde ilk görevine başladı. GATA Hemşire Okul Komutanlığı da yapan Arcan birçok ödül aldı. Türkiye'nin ilk kadın subayı Arcan, 20 Nisan 1983'te emekli oldu. İHA