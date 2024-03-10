CHP’nin 17 ilçedeki Kandil listesi

CHP'nin İstanbul'da 17 ilçede DEM Partili 48 Meclis üyesi adayı listesine aldığı ortaya çıktı. DEM Partili isimlerin CHP listelerinde seçilecek sıralarda olduğu, seçimde DEM'in CHP'ye vereceği destek karşlığında ise iki partinin "İBB'de grubu olmayan DEM'e grup kurdurma" konusunda anlaştığı öğrenildi.DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı), Cevdet Dalkılıç, Dicle Özdaş, Abdullah Aydın.DEM Parti PM üyesi Turabi Şen, Elif Yıldırım.DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir, Musa Avyüzen, Dilek Ateş.DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel, Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı).DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun, Hüseyin Kazan.Raşhan Sertkaya Daniş, Liva Gür, Müslüm Kocaoğlu.Abdulcebar Barış (Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı) Gülşen Kal Uzunyayla, Mahir Kaya.Osman Yalçın, Yıldız Serinyel, Orhan Yeler, Memet Tel, Elvan Uçar Kordu, Menduh Kaplan, Murat Turğut, Güven Yılmaz, Kenan Özyolcu.Sinan Kılıç, Cemalettin Yüksel.İsmail Çarboğa, Mehmet Tel.Suat Karaoğlan, Şükrü Akçadağ.Fatma Özel İzol, HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir, Sinan Gökçe, Ümran Deniz Tuna.Veysi Eripek, Esin İzel Uysal.Osman Dirim, Mahsum Arvas.Nilüfer Yeşiltepe, Sidar Şimşek.Güzin Alpaslan, Can Kalaycıoğlu.Cengiz İnce, Mehmet Bilal Tekin.Halis Kökbalık.