AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Kestel ilçe Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı. Cumhur ittifakı olarak Ferhat Erol'u desteklediklerini söyleyen Ala, Cumhur İttifakı olarak Ferhat'ın yanında, arkasında durarak hem Bursa'ya hem de Kestel'e layık olan hizmetleri, gecemizi gündüzümüze katarak 'İşimiz gücümüz Türkiye, Bursa ve Kestel' diyerek gerçekleştireceğiz. Sandıkta öyle güçlü bir ses verelim ki Cumhur İttifakı olarak, sadece Bursa sadece Türkiye değil Balkanlar'dan da duysunlar" dedi. Cumhur İttifakı AK Parti Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol "Eğitiminden spor imkanlarına, sanatsal faaliyetlerinden sosyal yaşam imkanlarına kadar her konuda, gençlerimiz için çalışmalar ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. Kesteliz kart, Sadece Kestel'e ve Kestelli'ye özel bir kart. Sahip olmak için tek şart, Kestel'de ikamet ediyor olmak. İlçemizin tüm sosyal yaşamını, işte bu kartın içinde bulacaksınız" dedi.