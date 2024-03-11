Brifing için iki kez randevulaştık ikisini de kendisi iptal etti Tüm açılışlara davet ettim ama katılmadı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisini seçim çalışmalarına destek vermemekle eleştiren CHP Büyükşehir Adayı Cemil Tugay ile "İzmir'e destek vermemesi, İzmir'de kendisi açısında telafi edemeyeceği bir tahribat yaratır." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert bir dille yanıt verdi.

ÖZEL'E

Yerel bir gazeteye konuşan Soyer: "Ben aday belirleme aşamasında da aday belirlendikten sonra da sahadan hiç çekilmedim. Partimin bir neferi olarak görev süremin son saatine kadar da sahada başarısı için çalışmaya devam edeceğim. Ancak genel başkan seçildikten sonra bir kez bile partisinin üçüncü büyükşehir belediye başkanlığı makamını ziyaret etmeyip, hiçbir açılış törenimize katılmayıp bu sözleri söylenmiş olmasına şaşırıyorum. Üstelik katıldığı her televizyon programında memnuniyetsizlik veya başarısızlık nedeniyle değiştirdiğini söylediği bir başkandan seçim ortamında kendi belirlediği adaya destek istemesini de anlamakta zorlanıyorum."

TUGAY'A

"Cemil Tugay'a ekibiyle birlikte brifing vermek istedik ancak bunun için belirlenen iki randevu da program yoğunluğu gerekçesiyle tek taraflı olarak Cemil Tugay tarafından iptal edildi. Tugay son dönemde yaptığımız İZSU Toplu Açılış Töreni, Çiğli Tramvayı açılışı, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Anahtar teslim Töreni, Narlıdere Metrosu açılışı gibi benimle yan yana gelebileceği, binlerce insanın bir araya geldiği birçok tören ve açılışa kendisini davet etmemize rağmen hiçbirine katılmadı. Bunu söyleyip bir yorumda bulunmayayım"

İMAMOĞLU'NA DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa'da hayata geçirilen yaşam merkezinin açılışına katılıp Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle ilgili de konuşan Soyer: "Gerçeği şudur: Ben 5 yıl boyunca kader birliği yaptığım, birlikte yakın çalıştığımız büyükşehir belediye başkanlarıyla seçim öncesi son kez görüşüp hem son değerlendirmeleri yapmak hem de benim kendilerine sunabileceğim bir katkı var mı diye sormak istedim. 7 Mart Perşembe günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la görüştüm. Bu düşünceleri paylaştım. Seçim sürecinde ihtiyaç halinde emrinde olduğumu söyledim. Ertesi gün yani 8 Mart'ta da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na gittim. Ancak Ekrem İmamoğlu ile görüşme talebimizi ilettiğimizde sayın başkan hem görüşme randevusu verdi, aynı gün seçim çalışmasına katılmam için program yaptı. Ben de severek katıldım. Bundan sonra da bana ihtiyaç duyduğu yer ve zamanda yanında olduğumu kendisine ilettim. Durum bundan ibarettir." ifadelerini kullandı

KİMSE BENİM CHP'LİLİĞİMİ SORGULAYAMAZ

'Kimse benim CHP'liliğimi, parti sadakatimi sorgulayamaz. Sorgulatmam…Son cümlem; ben CHP'liyim ve sonuna kadar bu partide kalacağım. Başarısı için çalışacağım." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Kurultayı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na en güçlü desteği veren isimlerden olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP Kurultayı'nda yeni genel başkan seçilen Özgür Özel tarafından tekrar İzmir Büyükşehir adaylığına gösterilmemişti. Soyer yerine Kurultay'da Özgür Özel'i destekleyen tek İzmir belediye başkanı olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterilmiş ve bu tercih eleştiri konusu olmuştu. Tunç Soyer de aday belirleme süreciyle ilgili serzenişlerini açıkça ifade etmişti. Başkanlıkta son günlerini yaşayan Tunç Soyer 7 Mart'ta İstanbul'a gelmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi açılışına katılmıştı. Açılışta konuşan Soyer, İstanbullulardan İmamoğlu'na destek istemişti. Tugay kendisine değil de İstanbul'da İmamoğlu'na destek veren Soyer'i katıldığı bir etkinlikte "Bir gün bir dakika yanımda durmadı." Diyerek eleştirmişti.