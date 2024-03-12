CHP’li Belediyede skandal! Borçtan dolayı belediyenin araçları bağlandı hesaplara bloke kondu

ÖDEME ALAMAYAN FİRMA İŞLEM BAŞLATI

İlgili firma ile araç başı yaklaşık 750 Bin TL karşılığı anlaşan CHP'li Başkan Turgay Erdem'in firmaya taahhüt ettiği ödemeleri yapmadığı ortaya çıktı. Kısa vadeli ödeme karşılığında Nilüfer Belediyesine araç başı belirli bir miktar indirim yaparak araç satan firma, aradan geçen 3 aya rağmen taahhüt edilen ödemelerini alamayınca yasal işlem başlattı.

HESAPLARA BLOKE KONDU ARAÇLAR İSE BAĞLANDI

Harekete geçen firma avukatları, Nilüfer Belediyesine satılan ancak bir türlü ödemeleri alınamayan araçları tek tek bağlatmaya başlattı. Buna karşılık ise birçok aracın Nilüfer Belediyesine ait otoparklara çekilerek bağlanmasının önüne geçilmeye çalışıldığı ileri sürülürken, firma, araçların satın alındığı Belediye şirketi NİLBEL'in banka hesaplarına da bloke koydurdu.