Haberler Gündem Haberleri Eski İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Giriş Tarihi: 12.3.2024 12:45 Son Güncelleme: 12.3.2024 12:47

Eski İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı

İyi Parti eski Milletvekili Ahmet Çelik, İstanbul Bahçelievler’deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı. Göğsünden ve elinden bıçaklanarak yaralanan Çelik’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eski İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı

27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

GÖĞSÜNDEN VE ELİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA