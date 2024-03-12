İstanbul’a gökten çamur yağdı, otomobiller çamur içinde kaldı

Meteoroloji geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Afrika'daki toz bulutlarının Türkiye'ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek İstanbul için çamur yağmuru uyarısında bulunmuştu.

Çamur yağmuru İstanbul'un birçok ilçesinde etkili oldu. Çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

Sabah evlerinden işlerine gitmek üzere yola çıkanlar Afrika'daki toz bulutlarının Türkiye'ye yönelmesi sonucunda oluşan çamurlu yağmur ile karşılaştılar. Meydana gelen yağış sonrasında araçların üzeri çamurla kaplandı. Yağışların gün boyu devam etmesi nedeniyle araçların üzeri çamurlu suyla kaplandığı için araçlar gün boyu sarı renkle dolaştılar.