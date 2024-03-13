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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Cem Garipoğlu’nun otopsi kayıtlarına inceleme

Sevgilisi Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi üzerine savcılık, otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait video ve fotoğraf kayıtlarını istedi

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Cem Garipoğlu’nun otopsi kayıtlarına inceleme
Münevver Karabulut, bundan 15 yıl önce sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledildi. Cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun, yurt dışına firar ettiği iddiaları kamuoyunda sıkça dillendirildi. Hem Münevver Karabulut'un ailesi hem de Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, tartışmalara son vermek için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması (feth-i kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talebinde bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsisi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istediği ortaya çıktı. Savcılık tarafından dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği de öğrenilirken, dosyaya geçtiğimiz ay bilirkişi atandığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.



15 MART'A KADAR SÜRE VERİLDİ
Savcılığın atadığı bilirkişiye 15 Mart'a kadar süre verdiği öğrenilirken, bilirkişinin Garipoğlu'nun otopsisi sırasında tutulan tutanak ve görüntülerini inceleyerek, raporunu kısa bir sürede mahkemeye sunması bekleniyor. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bilirkişi incelemesinin son derece önemli olduğunu dile getirerek, "Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka feth-i kabir işlemi yapılmalıdır" dedi.
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Cem Garipoğlu’nun otopsi kayıtlarına inceleme
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