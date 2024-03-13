Cem Garipoğlu’nun otopsi kayıtlarına inceleme

Münevver Karabulut, bundan 15 yıl önce sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledildi. Cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun, yurt dışına firar ettiği iddiaları kamuoyunda sıkça dillendirildi. Hem Münevver Karabulut'un ailesi hem de Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, tartışmalara son vermek için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması (feth-i kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talebinde bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsisi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istediği ortaya çıktı. Savcılık tarafından dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği de öğrenilirken, dosyaya geçtiğimiz ay bilirkişi atandığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.Savcılığın atadığı bilirkişiye 15 Mart'a kadar süre verdiği öğrenilirken, bilirkişinin Garipoğlu'nun otopsisi sırasında tutulan tutanak ve görüntülerini inceleyerek, raporunu kısa bir sürede mahkemeye sunması bekleniyor. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bilirkişi incelemesinin son derece önemli olduğunu dile getirerek, "Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka feth-i kabir işlemi yapılmalıdır" dedi.