CHP’deki kirli para trafiğinde yeni gelişme: İfadeye çağrıldılar





KARA PARA VARSA ORTAYA ÇIKACAK



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunmuştu. Tunç, görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin almaya başlandığını söyledi. Siyasi partiler kanununa göre bağış yapmanın da kuralları olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor... Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak" demişti.

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