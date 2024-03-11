Video Yaşam Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada...
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada...

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada...

11.03.2024 | 12:45

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini Özgür Özel'e bıraktığı kurultayda; delege oylarının para karşılığı satın alındığı iddialarını güçlendiren İBB'deki kirli para trafiği görüntüleri sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

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CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu video, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemini bitiren olaylı kurultayda, delege oylarının para karşılığı satın alındığı iddialarını pekiştirdi. Türkiye'nin konuştuğu bu olayda ilgili İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanma yapılmaması da dikkat çekti.

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