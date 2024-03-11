Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini Özgür Özel'e bıraktığı kurultayda; delege oylarının para karşılığı satın alındığı iddialarını güçlendiren İBB'deki kirli para trafiği görüntüleri sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.
CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu video, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemini bitiren olaylı kurultayda, delege oylarının para karşılığı satın alındığı iddialarını pekiştirdi. Türkiye'nin konuştuğu bu olayda ilgili İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanma yapılmaması da dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda korkutan yangın | Video 11.03.2024 | 14:03
04:09
Osmaniye'de fırtına ahırın çatısını uçurdu | Video 11.03.2024 | 13:55
05:33
05:35
İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.03.2024 | 13:22
04:25
00:32
Beylikdüzü'nde havaya ateş eden şüpheli yakalandı | Video 11.03.2024 | 13:23
00:09
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada... 11.03.2024 | 12:45
01:53
00:20
Van'da eşini bıçaklayan şahsa linç girişimi kamerada | Video 11.03.2024 | 11:42
00:39
Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, tutuklandı | Video 11.03.2024 | 11:37
06:59
Diyarbakır’da akılalmaz olay: Binanın girişini kimse bulamıyor! | Video 11.03.2024 | 11:17
05:34
04:23
Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler | Video 11.03.2024 | 11:16
01:25
04:10
Hakkari'de 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı oldu | Video 11.03.2024 | 10:22
06:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 11.03.2024 | 10:24
00:41
Uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi | Video 11.03.2024 | 10:21
00:43
Maltepe’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 11.03.2024 | 10:19
01:37
Duraklayan araca çarpıp devrildi: O anlar kamerada | Video 11.03.2024 | 08:40
02:24
Samsun'da 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kamerada | Video 11.03.2024 | 09:57