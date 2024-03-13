‘Hizmet yap’ diyen vatandaşın üstüne yürüdü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, pazarda kendisini "hizmet yapmadığı" için eleştiren vatandaşın üzerine yürüdü. CHP'li Karalar önceki gün Seyhan ilçesi İboosman Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında esnafı ziyaret etti. Pazarda alışveriş yapan 70 yaşlarındaki bir kişi Karalar'a "Niye sanayiye otobüs yok diyorsun? Hizmet yapmıyorsun başkan" dedi. Bu sözler üzerine Karalar ile yaşlı adam arasında gergin anlar yaşandı. Karalar'ın üzerine doğru yürüdüğü vatandaş, "Beni mi döveceksin? Hadi vur bakalım" diye bağırdı. Vatandaşların araya girmesi ile yaşanan gerginlik daha fazla büyümeden önlendi.