Vatana adanmış bir ömür...

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul Fatih'te Buhara göçmeni Emine Şerif Hanım'la Kosova doğumlu, Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'nin oğlu olarak dünyaya geldi. 7 yaşındayken babasından Arapça öğrenmeye başladı. 1888'de babası vefat etti. Felaketler birbirini takip etti. 1889'da Fatih yangınında evlerini kaybeden aile sefalete sürüklendi. Mehmet Akif, annesi ve kız kardeşini geçindirmek için Mülkiye İdadisi'ni bırakarak o dönemlerde memurluk hakkı kazanılmasında büyük paya sahip olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kaydoldu.20 yıl memuriyet yaptı. II. Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra Sırat-ı Müstakim adlı derginin başyazarı oldu. Sırat-ı Müstakim'in adı 8 Mart 1912'den itibaren Sebilürreşad olarak değişti. Mehmet Akif, hemen hemen bütün şiirlerini bu iki dergide yazdı. Mehmet Akif, milli mücadelenin önemini camilerde verdiği hutbelerle anlatmakla yetinmedi. Sebilürreşad'da yazdığı yazılarla halkın milli mücadele tarafında olması için uğraştı.1920'deaskerlerimizi millî heyecanla coşturacak bir millî marş yazılması için yarışma açıldı. O vakit Ankara'da bulunan Mehmet Akif Ersoy para ödülü konduğu için yarışmaya katılmayı reddetti.Gelen metinleri beğenmeyen Maarif Vekili Hamdullah Suphi, Akif'in mutlaka yarışmaya katılmasını istedi ve 5 Şubat 1921'de yazdığı bir mektupta "Para ödülü meselesini senin istediğin gibi halledeceğiz" diyerek Akif'i ikna etti. Mehmet Akif söylediği gibi ödülü almadı, para yoksul kadın ve çocuklara iş edinme eğitimi veren Darül Mesai'ye bağışladı.MEHMET Akif, herkesin sabırsızlıkla beklediği şiiri 10 gün içinde tamamladı. Para ödülünü almamak koşuluyla kalemi elinde, vatan sevgisi yüreğinde Tacettin Dergahı'na kapandı. İstiklal Marşı'nın ilk sözlerini, omuzlarında bağımsızlık mücadelesinin yüküyle mum ışığının altında yazdı. İstiklal Marşı, 17 Şubat 1921'de Sebilürreşad Dergisi'nin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlandı. İstiklal Marşı, ilk kez dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis kürsünden okundu ve "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesi milletvekillerinden yoğun alkış aldı ve 4 kez üst üste okutuldu.