Yaralılardan Eylem Tok’a çağrı: Madem vicdanlısınız adalete teslim olun

İstanbul, Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı korkunç kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın yanında bulunan ve yaralanan 4 genç o geceden sonra ilk kez bir araya geldi. Kazada yaralanan İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan, Süleyman Keçici ve Hasan Topal kaza anını ve ardından yaşanan anları anlattılar. Kazada başından yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve eniştesi Oğuz Acı'yı kaybeden 23 yaşındaki Tahsin Arslan, kaza anını hatırlamadığı söyledi. Olayın ardından kayıp olan telefonlardan birinin kendisine ait olduğunu belirten Arslan, "Telefonum Eylem Tok'un aracından çıkmış. Fermuarlı cebimde kapalı şekilde muhafaza ediyordum. Muhtemelen cebimden alındı" dedi. Tahsin Arslan, "Kaza olabilir. İnsanlık hali her şey olabilir. Ama keşke insancıl olsalardı.Her insan kaza yapar, hata yapar. Ama ondan sonra gelişenler daha önemli" dedi. Hasan Topal ise "Kazayı gerçekleştiren kişinin ailesinden bugüne kadar kimse bize ulaşmadı" diye konuştu. İbrahim Gümüş de "Vicdanlı bir açıklama yapmaya çalışmışlar. Kendilerini öyle göstermişler. Madem o kadar vicdanlılar adaletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsunlar. Bizim acımızı biraz dindirsinler" dedi. Bu arada, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur ile kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu, Bülent Cihantimur'un çalışanı olduğu iddia edilen Ayşe Ceren S. ise tutuklandı.