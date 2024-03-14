AYM yeniden yargılama talebinde bulunamayacak

Adalet Bakanlığı, Can Atalay kararı sonrası yüksek yargıda patlak veren krizin giderilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada sona geldi. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununda yer alan 50. maddede, "Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir" denilirken, CMK'nın 311. maddesinde ise, ceza mahkemeleri tarafından verilen ve kesinleşen hükmün yeniden mahkemeye taşınarak ceza alan kişinin lehine veya aleyhine yeniden yargılama yapılabilmesi kuralı yer alıyor. Bu kapsamda, yapılacak olan düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi, ihlal kararı verebilecek ancak yeniden yargılama talebinde bulunamayacak.