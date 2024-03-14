Başkan Hilmi Güler’den Kumru’ya müjdeler

Cumhur İttifakı Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kumru ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde yüzlerce vatandaş tarafından davul zurna eşliğinde coşku içerisinde karşılanan Başkan Güler'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kumru Sanayi Sitesinde ve Kumru'nun sokaklarında esnafları ziyaret eden Cumhur İttifakı Büyükşehir Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler daha sonra meydana toplanan yoğun kalabalığa hem Kumru'ya hem de Ordu genelinde yaptıkları çalışmalar anlattı.

KUMRU GÖLETİ BU YAZ SU TUTMAYA BAŞLAYACAK

5 yılda çok güzel çalışmalar yaptıklarını ve tarihi rekorlara imza attıklarının altını çizen Başkan Güler, "2019 yılında birlikte yola çıktığımız Yusuf Yalçuva kardeşim ne diyorsa altına imzamı atıyorum. Çok güzel bir dönem geçirdik, çok güzel çalışmalar yaptık. Allah bizi mahcup etmesin. Mühendislikte fazla lafa yer yoktur. 2 bin 200 kilometre yol yaptık. Yani Edirne'ye kadar gidiyor ve geri geliyorsun. Bu kadar yol yaptık. İddialı olan arkadaşlar bir sürü şey söyleyen arkadaşlar bunun 5'te 1'ni dahi yapamadı. Hatta biz bazı yerlerde bunun 10 katını yaptık. Su da 1.800 kilometre yeni içme suyu hattı yaptık. Yeni sular getirdik. Kumru'muza bir müjde vermek istiyorum. Kumru göleti inşallah bu yaz su tutmaya başlayacak ve işletmeye açacağız" diye konuştu.

"NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK"

Kumru'ya verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve yeni dönemde de Kumru'yu her alanda zirveye taşımak istediklerini vurgulayan Başkan Güler, şunları kaydetti, "Geçtiğimiz dönem de doğalgaz getireceğiz diye söz vermiştik, doğalgazı getirdik. Ne söylediysek yaptık. Şimdi cephe yenileme çalışmaları yapıyoruz. Yol ve su konusunda 2 yıl içerisinde bütün sorunları çözeceğiz. Yaptığımız her şeyi kendi asfalt tesisimizde, beton santrallerimizde yapıyoruz. Bu yüzden bütün işlerimiz bereketli oluyor. Çok daha ucuza yapıyoruz. Kumru'nun Ericek Yaylası'nın adını çok duyacağız. Çünkü burası turizmin ve sanayinin önemli bir merkezi olacak. Burada 3 güzellik olacak. Tarım, turizm ve sanayi. Bunları hep birlikte yapacağız. Ayrıca Kumru'ya bir Kültür Merkezi yapacaklarının da müjdesini verdi.